Agostinelli sostiene che il Napoli può puntare alla Champions League perché ha le qualità per arrivarci, soprattutto dopo il pareggio con la Roma che ha confermato la solidità della squadra. Con questa partita, il tecnico ha anche parlato della possibilità di vedere Alisson nel ruolo di un nuovo Douglas Costa, sottolineando le sue potenzialità offensive.

"> Il pareggio tra Napoli e Roma è il risultato più giusto. Ne è convinto Andrea Agostinelli, ex allenatore ed ex calciatore di Napoli e Atalanta, intervenuto ai microfoni di “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio. «Il pareggio è giusto – ha spiegato –. È chiaro che chi viene raggiunto ha sempre più rammarico, ma il Napoli ha dimostrato di essere una squadra viva. Nonostante infortuni e difficoltà, ha reagito». Alisson, la nuova arma Tra i temi centrali dell’intervento, l’esplosione di Alisson Santos. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Agostinelli promuove il Napoli: «Champions obiettivo realistico. Alisson? Può essere il nuovo Douglas Costa»

Agostinelli: ”Il Napoli è partito per vincere la Supercoppa, questa vittoria può galvanizzare”Il Napoli si prepara a disputare la Supercoppa con l’obiettivo di portare a casa il titolo, un risultato che potrebbe rafforzare la squadra e aumentare la fiducia nel gruppo.

Bryan Zaragoza nuovo obiettivo di mercato della Roma: perché può essere il profilo giusto per GasperiniLa Roma sta puntando Bryan Zaragoza per rinforzare l’attacco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.