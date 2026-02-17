Agli ultra il daspo ai violenti rossi niente
Un tifoso interista di 25 anni riceve il divieto di partecipare a eventi sportivi per quattro anni dopo aver lanciato un petardo contro il portiere della Cremonese. La polizia ha identificato l’uomo grazie alle immagini di sorveglianza e ha deciso di applicare lo stop temporaneo. La vicenda è avvenuta durante la partita di domenica scorsa, quando il petardo ha provocato paura tra i presenti e ritardi nel gioco.
Daspo all'ultrà interista che ha lanciato un petardo contro il portiere della Cremonese: eventi sportivi vietati per quattro anni. Meno rigore con i violenti di piazza che hanno assaltato e ferito gli agenti. La sinistra li difende: l'idea del fermo sarebbe liberticida. Non sono un esperto di fuochi d'artificio, però ieri ho imparato una cosa: non tutti i petardi sono uguali. La differenza sta in chi li lancia e soprattutto in chi li riceve. Se per esempio il mortaretto è sparato da un ultras contro un calciatore mentre è in corso una partita di calcio, non soltanto l'hooligan rischia l'arresto, ma in un battibaleno la giustizia lo «condanna» a quattro anni di Daspo, proibendogli l'accesso allo stadio.
Cremonese-Napoli, la guerriglia: 20 Daspo agli ultrà
Una ventina di tifosi napoletani sono stati colpiti da Daspo dopo aver partecipato a una rissa a Cremonese, causata dalla loro presenza rumorosa e insistente nei pressi dello stadio.
Piazze vietate ai violenti e niente coltelli ai minori: il dl sicurezza in Cdm
Questa mattina il governo ha approvato il decreto sicurezza, che introduce nuove regole per le piazze e i coltelli.
