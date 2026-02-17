Agli eventi del vino con la Fiat Panda del Comune il sindaco Radica | Siamo di fronte ad un atto di strumentalizzazione politica

Il sindaco Radica ha commentato gli eventi del vino con la Fiat Panda del Comune, attribuendo il gesto a una strategia politica di strumentalizzazione. Radica ha accusato alcuni di agire mosse da invidia, dopo aver ottenuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, che hanno portato visibilità al suo paese e alla regione Abruzzo. La sua opinione è che questa iniziativa sia un tentativo di screditarlo, alimentato da motivazioni politiche.

"Innanzitutto siamo di fronte ad un atto di strumentalizzazione politica ispirata da invidia per i numerosi successi che ho raccolto in Italia ed all'estero e che stanno portando lustro al nostro comune, al nostro territorio e all'intero Abruzzo. Si parla di Tollo in Italia e nel mondo grazie agli incarichi gratuiti che ricopro" inizia così la nota di Angelo Radica, che commenta la richiesta della procura di Chieti di rinvio a giudizio per aver utilizzato la Fiat Panda del Comune per partecipare agli eventi in tutta Italia legati al suo incarico di presidente dell'associazione nazionale Città del vino.