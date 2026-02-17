Aggiornamento delle postazioni di lavoro e dei software di uffici comunali | in arrivo 55mila euro

Il Comune di Bondeno riceve 55 mila euro per rinnovare le proprie postazioni di lavoro e aggiornare i software. La somma proviene dal progetto finanziato dal ‘Next Generation Eu’, che punta a migliorare i sistemi informatici degli uffici comunali. A marzo, partiranno i lavori per aggiornare i computer e introdurre nuove applicazioni, migliorando così l’efficienza degli operatori pubblici.

Marzo sarà il mese decisivo per il rinnovo del patrimonio informatico del Comune di Bondeno. Il 'Next Generation Eu' ha finanziato un progetto strategico che, dopo aver toccato il sito web istituzionale, entra ora nel vivo con l'aggiornamento delle postazioni di lavoro e dei software a disposizione degli uffici: un intervento essenziale non solo per la macchina comunale, ma soprattutto per garantire servizi più veloci e sicuri ai cittadini. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 55.783 euro dai fondi Pnrr, risorse che sono in fase di impegno.

