Affitti brevi strutture cresciute del 29% in un anno e mezzo Federconsumatori e Cgil difendono la legge regionale

Federconsumatori, oltre a Cgil e Sunia, confidano che la Consulta possa confermare la normativa adottata dall'Emilia-Romagna e impugnata dal Governo Continua a far discutere la legge regionale sugli affitti brevi, specialmente dopo che il Governo ha deciso di impugnare questa normativa, come per altro già avvenuto anche in Toscana. Il fenomeno è in continua espansione: sulla base dei numeri forniti dal Ministero del Turismo, il numero di strutture registrate in provincia di Modena, ha raggiunto le 2.000, con una crescita del 29% in 18 mesi. Tra queste 2.000 il 7% è ancora privo dell'obbligatorio CIN.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Domani, 17 dicembre, l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna voterà sulla nuova legge regionale dedicata agli affitti brevi.

Negli ultimi cinque anni, il settore degli affitti brevi ha registrato una crescita del 42%, con Napoli che ha visto un aumento del 98,1%.

