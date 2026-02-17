Affascinata dalla pioggia artificiale | la strana mossa della Cina

La Cina ha avviato un nuovo progetto di pioggia artificiale dopo aver riscontrato gravi problemi di siccità nelle regioni settentrionali e nord-occidentali, dove le riserve idriche sono ormai al minimo. Il governo ha utilizzato aerei e sistemi di dispersione per stimolare le precipitazioni, cercando di alleviare la carenza d’acqua che minaccia le colture agricole. Un esempio di questa strategia si è visto nella provincia di Xinjiang, dove sono stati effettuati diversi esperimenti per aumentare le piogge e migliorare la disponibilità di risorse idriche.

La Cina sta investendo in modo crescente nella tecnologia di pioggia artificiale per affrontare la siccità e garantire acqua alle coltivazioni nelle regioni settentrionali e nord-occidentali del Paese. L’operazione più recente, condotta nel marzo 2025, ha coinvolto circa 30 aerei e droni che hanno disperso pellet di ioduro d’argento nell’aria, mentre più di 250 generatori a terra hanno lanciato razzi contenenti lo stesso composto. L’obiettivo? Semplice: stimolare le nuvole e incrementare le precipitazioni all’inizio della stagione agricola, nel quadro del progetto “Spring Rain” della China Meteorological Administration. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Affascinata dalla pioggia artificiale": la strana mossa della Cina "11 condannati a morte": la strana guerra della Cina contro la famiglia mafiosa La Cina ha giustiziato 11 membri della famiglia Ming, un clan criminale attivo al confine con il Myanmar. Robot umanoidi per pattugliare i confini: cosa c'è dietro la mossa della Cina Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Sono sempre affascinata dalle pozzanghere sia che siano dei semplici incavi d’acqua piovana che meravigliosi quadri acquatici ! Passeggiando dopo la pioggia ️ x.com Sotto la pioggia ....ognuno danza a suo modo.. Buongiorno e Buon San Valentino #goodmorning #cerviamilanomarittima #rain #gabbiani #CerviAttimi - facebook.com facebook