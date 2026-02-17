Frida Karlsson ha conquistato due medaglie d'oro e un argento a soli 26 anni, portando entusiasmo in Svezia e attirando l’attenzione degli appassionati di sci di fondo nella Val di Fiemme. La giovane atleta attribuisce il suo successo alla passione degli allenatori e alla carica di energia proveniente dal pubblico durante le competizioni. La sua presenza sulla scena internazionale sta lasciando il segno, grazie a prestazioni che sorprendono gli esperti.

Due ori e un argento. A soli 26 anni, Frida Karlsson sta infiammando la Svezia e incantando la Val di Fiemme con prestazioni fuori dal comune. La 26enne di Sollefteå ha dominato ogni gara, trasformando la pista in un suo terreno personale: oro nello skiathlon (10 km + 10 km), oro nella 10 km a skating e argento nella staffetta, sfiorando un tris d’oro che il destino ha fermato solo per un problema allo sci di Ebba Anderson. La fondista sponsorizzata Adidas ci racconta, in esclusiva, la sua Olimpiade da sogno. Frida, è già a due ori e un argento in questi Giochi Olimpici. Come si sente? «Sto provando tantissime emozioni positive in questo momento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ilgiornale.it - "Adoro l'Italia. La chiave del mio successo? Gli allenatori e tanta energia dal pubblico"

