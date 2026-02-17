Addio gratis per i nerazzurri | la chiamata di Spalletti è irresistibile

Luciano Spalletti ha chiamato uno dei suoi giocatori più importanti, convincendolo a lasciare il club senza costi, perché ha visto un’occasione da non perdere. La decisione arriva dopo che il tecnico ha analizzato attentamente le esigenze della squadra e ha deciso di agire subito, evitando spese extra. Nel frattempo, la Juventus si concentra su operazioni più oculate, puntando a rinforzare alcune aree senza investimenti immediati, preferendo valutare le opportunità di mercato con calma.

La Juventus guarda al mercato con una strategia mirata a rafforzare assetttamenti chiave senza impegnare risorse immediate. In quest'ottica, il discorso su un eventuale arrivo a titolo zero resta centrale, accompagnato da riflessioni sull'attacco e sulla difesa. L'attenzione non è rivolta a un solo profilo ma a una combinazione di esigenze: consolidare la difesa con esperienza e individuare un centravanti di alto livello per il prossimo ciclo. In orbita bianconera è emersa la possibilità di un colpo di mercato a parametro zero per la retroguardia. Berat Djimsiti, difensore albanese in scadenza con l'Atalanta, potrebbe liberarsi dalle clausole contrattuali nelle prossime settimane, aprendo una finestra concreta.