Addio ai sampietrini al Colosseo | quando verrà inaugurata la nuova piazza

A Roma, i sampietrini al Colosseo spariranno perché si prepara una nuova piazza. La decisione deriva dalla necessità di rendere più accessibile e moderna l’area davanti al monumento. Nei prossimi mesi, i lavori interesseranno il manto stradale, che verrà sostituito con una superficie più liscia e adatta a tutti. La zona sarà più agevole per i visitatori e per i residenti, senza più i ciottoli irregolari che caratterizzano il luogo da decenni.

A Roma dobbiamo prepararci ad un cambio di scenario storico: il Colosseo cambierà volto ancora una volta e lo farà con la rimozione uno degli elementi più riconoscibili del paesaggio urbano romano, ovvero i sampietrini. Davanti all'Anfiteatro Flavio sta infatti prendendo forma una nuova piazza destinata a trasformare l'esperienza dei visitatori e la percezione dell'area monumentale. Addio ai sampietrini del Colosseo: il ritorno al travertino e alle geometrie dell'antica Roma. Addio ai sampietrini al Colosseo, la nuova pavimentazione divide i romani: "È uno scempio" Il Colosseo ha cambiato volto: i sampietrini sono stati sostituiti con una nuova pavimentazione in travertino, provocando proteste tra i romani. Colosseo, via i sampietrini ottocenteschi: tornano alla luce le antiche geometrie Il restauro del Colosseo ha portato alla luce le antiche geometrie nascoste sotto i sampietrini ottocenteschi. Restaurati gli ambulacri sud del Colosseo con nuova pavimentazione in travertino al posto dei sampietrini. L'area dovrebbe aprire al pubblico prima di Pasqua.