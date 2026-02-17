Addio ai sampietrini al Colosseo | quando verrà inaugurata la nuova piazza

A Roma, i sampietrini al Colosseo spariranno perché si prepara una nuova piazza. La decisione deriva dalla necessità di rendere più accessibile e moderna l’area davanti al monumento. Nei prossimi mesi, i lavori interesseranno il manto stradale, che verrà sostituito con una superficie più liscia e adatta a tutti. La zona sarà più agevole per i visitatori e per i residenti, senza più i ciottoli irregolari che caratterizzano il luogo da decenni.

A Roma dobbiamo prepararci ad un cambio di scenario storico: il Colosseo cambierà volto ancora una volta e lo farà con la rimozione uno degli elementi più riconoscibili del paesaggio urbano romano, ovvero i sampietrini. Davanti all’Anfiteatro Flavio sta infatti prendendo forma una nuova piazza destinata a trasformare l’esperienza dei visitatori e la percezione dell’area monumentale. LEGGI ANCHE: Marco Da Rin Zanco e amuseapp: come l’intelligenza artificiale sta cambiando la visita ai luoghi di culto Addio ai sampietrini del Colosseo: il ritorno al travertino e alle geometrie dell’antica Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio.🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

