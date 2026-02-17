Addio ad Angela Bertoldi la donna che ha portato la bontà a Folgaria

Angela Bertoldi, nota come la “super cuoca”, è morta a 59 anni a causa di una malattia improvvisa. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità di Folgaria, dove aveva dedicato anni a preparare pasti fatti in casa per le scuole materne. Angela si era distinta per il suo sorriso e per la passione con cui cucinava, diventando un punto di riferimento quotidiano per bambini e genitori.

La chiamavano la "super cuoca", la sua cucina per i bimbi era fatta con amore e passione. Il sindaco la ricorda così: "Una persona sulla quale poter contare sempre, un'amica. E quella volta che entrò con un vassoio di paste durante una videocall.." Tutta la comunità di Folgaria piange in queste ore la scomparsa della 59enne Angela Bertoldi, la "super cuoca" come veniva chiamata in maniera amichevole e bonaria, punto di riferimento della mensa delle scuole materne del paese. Ridurla al suo impiego è riduttivo, anche perché Angela era entrata con gentilezza nel cuore di tutti gli abitanti di Folgaria, sia per il suo impegno che per la passione che metteva nel suo lavoro, che era sì quello di nutrire ma, soprattutto, di far stare bene gli altri.