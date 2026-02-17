Addio ad Alfonso Ghezzi stimato dirigente del Comune di Napoli

Alfonso Ghezzi, dirigente del Comune di Napoli, è morto a causa di una lunga malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto tra colleghi e amici, che ricorderanno il suo impegno quotidiano nel migliorare i servizi cittadini. Questa mattina, molti si sono radunati davanti all’ufficio, ricordando le sue battaglie per i progetti sociali e la sua disponibilità a ascoltare.

Si è spento Alfonso Ghezzi, stimato dirigente del Comune di Napoli. I funerali si terranno oggi alle ore 16.00 presso la Chiesa di San Gennaro al Vomero via Bernini 55. Sono tanti i messaggi in queste ore sui social sull'improvvisa scomparsa di Ghezzi. "Lasci un vuoto enorme caro Alfonso Ghezzi Avevi un sorriso per tutti e una soluzione per tutto. Non sei stato solo un tecnico ma un caro amico con cui ho avuto il piacere di condividere un lungo percorso in municipalità5 in cui hai rivestito il ruolo di Direttore del Servizio attività tecniche dando un contributo importante per la risoluzione delle tante problematiche che ci trovavamo ad affrontare.