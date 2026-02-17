Addio a Robert Duvall morto a 95 anni l' attore de ' Il Padrino' e ' Apocalypse Now' nel 1993 vinse l' Oscar per ' Tender mercies'

A darne notizia è stata la moglie, Luciana Pedraza, con un messaggio pubblicato su Facebook: l’attore si è spento domenica sera nella loro casa di Middleburg, in Virginia, circondato dall’affetto dei familiari È morto a 95 anni Robert Duvall, considerato uno dei più grandi interpreti nella st. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Robert Duvall, noto attore protagonista in film come Il Padrino e Apocalypse Now, è morto a 95 anni a causa di problemi di salute.

Robert Duvall è morto a 95 anni: da Il Padrino ad Apocalypse Now addio a una leggenda del cinema americanoTre secondi bastano per riconoscere uno sguardo. Quello di Robert Duvall, scavato e magnetico, ha attraversato più di mezzo secolo di ... msn.com

Addio a Robert Duvall: un'altra leggenda del cinema se ne vaL’attore premio Oscar Robert Duvall, celebre per ruoli indimenticabili come quelli de Il Padrino e Apocalypse Now, è morto nella sua casa di Middleburg, in Virginia. Aveva 95 anni. comingsoon.it

Robert Duvall se n’è andato a 95 anni, portando via con sé un modo di abitare il cinema che oggi sembra quasi perduto. Nei primi due Il Padrino era Tom Hagen: l’uomo che osserva, comprende, media. Non la violenza in primo piano, ma la sua forma più sile - facebook.com facebook

Robert Duvall RIP #duvall #robertduvall #consigliere x.com