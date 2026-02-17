Addio a Jesse Jacksonicona Usa diritti

Jesse Jackson, figura storica dei diritti civili negli Stati Uniti, è morto a 84 anni a causa di complicazioni legate all’età. La notizia è stata annunciata dalla sua famiglia, che ha ricordato il suo impegno nel combattimento per l’uguaglianza e la giustizia sociale. Jackson aveva dedicato la vita a sostenere le persone emarginate e senza diritti, diventando un simbolo di lotta e speranza.

12.10 Il reverendo Jesse Jackson,attivista per i diritti civili e due volte candidato alla Casa Bianca,è morto a 84 anni "Nostro padre era un leader al servizio della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli emarginati in tutto il mondo",ha dichiarato la famiglia in una nota. Nato a Greenville,nella Carolina del Sud, raggiunse la notorietà per le sue battaglie per i diritti civili,partecipando alle manifestazioni con Martin Luther King Jr.fin dalla celebre marcia di Selma del 1965.