Adamant salvezza ancora da conquistare Roma Imola e Latina | tre salite in successione
L'Adamant ha perso ancora, questa volta in volata, perché non riesce a chiudere le partite nei momenti decisivi. La squadra affronta tre sfide consecutive a Roma, Imola e Latina, sperando di cambiare rotta. Le recenti sconfitte in finale hanno messo a dura prova la fiducia del team, che cerca di trovare la vittoria che ancora manca.
Ancora una sconfitta in volata, ed è la nona di un campionato in cui l’ Adamant non vuole proprio saperne di portarsi a casa due punti nei finali al cardiopalma. Un tabù iniziato con la gestione Benedetto, che sta proseguendo anche con Sacco in panchina, viste le ultime due sconfitte con Faenza e Jesi. Un peccato davvero, perché con qualche punto in più i biancazzurri ora potrebbero dormire sonni tranquilli, puntando ad una posizione nei play-in, ed invece il discorso salvezza è ancora aperto. La situazione è ancora tranquilla, le lunghezze di vantaggio sulla zona playout restano quattro, con la prima inseguitrice Quarrata fermata nell’ultimo turno da Piombino, ma il calendario non aiuta e le prossime tre sfide non paiono alla portata: domani sera la Virtus Roma, raggiunta in testa alla classifica da Livorno, poi trasferta ad Imola contro l’Andrea Costa e di nuovo in casa con Latina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
