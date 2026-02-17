Ad Aprica è la settimana della Festa par i Sciori
A Aprica, la Festa par i Sciori 2026 si svolgerà questa settimana, portando in paese un’atmosfera di festa e tradizione. La manifestazione nasce per celebrare le radici della comunità e coinvolge anche i giovani, che si preparano a vivere momenti di allegria tra musica, cibo e antiche usanze. La piazza principale si anima con bancarelle di prodotti tipici e spettacoli dal vivo, offrendo ai visitatori un’occasione unica di immergersi nella cultura locale.
La Festa par i Sciori 2026 è finalmente alle porte! Aprica ti aspetta per rivivere la magia di un tempo, scoprire l'ospitalità dei contradaioli e goderti una serata tra musica, gusto e tradizioni. Ad ospitare questa festa speciale, nella serata di venerdì 20 febbraio, è come sempre la Contrada San Pietro, dove potrai assaggiare le prelibatezze locali acquistando la cartolina per il percorso di degustazione. Le prenotazioni sono aperte e possono essere effettuate online sul nostro sito, dove trovi programma completo e informazioni utili. Puoi acquistare il tuo pass anche venerdì in contrada ma attenzione a non rimanere senza: il numero è limitato! Aprica e i contradaioli di S.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
