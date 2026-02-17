Acireale finanziamento di 329 mila euro per cittadini e imprese colpiti dagli incendi del luglio 2023

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha approvato un finanziamento di 329 mila euro per aiutare cittadini e imprese di Acireale colpiti dagli incendi di luglio 2023. Il sindaco Roberto Barbagallo spiega che i fondi serviranno a coprire i danni causati dalle fiamme che hanno devastato vaste aree della città, compromettendo case e attività commerciali. È previsto che i soldi vengano distribuiti entro poche settimane per permettere interventi di ripristino e di sostegno economico.

Il sindaco Roberto Barbagallo, nominato soggetto attuatore, curerà la verifica della documentazione e la liquidazione dei contributi riconosciuti Arriva un sostegno per il territorio acese colpito dagli incendi dell'estate 2023. Il sindaco Roberto Barbagallo rende noto che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha disposto il finanziamento di 329.032,50 euro in favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive del Comune di Acireale che hanno subito danni a causa degli eccezionali incendi e della violenta ondata di calore che, a partire dal 23 luglio 2023, hanno interessato le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani.