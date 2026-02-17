Acinque in viaggio per incontrare le sue comunità

Acinque ha avviato un tour tra diversi Comuni per incontrare le comunità locali. La società ha deciso di portare il suo nuovo sportello mobile in varie zone del territorio, tra cui Venegono Superiore, Erba, Merate e altre località. Il camion itinerante si ferma nelle piazze e nelle aree pubbliche, offrendo servizi e informazioni direttamente ai cittadini. L’obiettivo è avvicinare l’azienda alle persone e rispondere alle loro esigenze in modo più semplice e immediato.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Ha preso avvio il 16 febbraio, da Mandello del Lario la campagna itinerante"Acinque, la tua dolce energia", un progetto che porta sui territori di riferimento della multiutility lombarda il truck di Acinque pensato per rafforzare la vicinanza tra l’azienda e le sue comunità di Como, Lecco, Monza, Varese e Sondrio. L’iniziativa punta a creare occasioni di incontro diretto con i cittadini, offrendo ascolto, informazioni e consulenze sui servizi energetici.🔗 Leggi su Leccotoday.it Kate Middleton, viaggio in America: il piano per incontrare Harry e Meghan Markle Antisemitismo, la comunità ebraica di Roma: "Grati a Meloni per le sue parole" La comunità ebraica di Roma esprime profonda gratitudine a Giorgia Meloni per le sue parole decise contro l'antisemitismo, riconoscendo nel suo intervento un segnale di fermezza e solidarietà. République dominicaine: trésors cachés, de Samaná à Santo Domingo - Documentaire Voyage - AMP Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Acinque in tour sul territorio: parte lo sportello itinerante; Energia e competitività: intesa tra Acinque e CNA Lombardia Nord Ovest; Olimpiadi, il Canada dell’hockey lascia il villaggio per un hotel a cinque stelle; Svolta negli hotel: la famiglia Ferragamo cerca un socio a cinque stelle per crescere. Acinque in viaggio per incontrare le sue comunitàVenegono Superiore, Erba, Merate, San Fermo della Battaglia, Oggiono, Valmadrera, San Donà, Marcon sono solo alcuni dei Comuni che saranno toccati dal nuovissimo truck di Acinque, il nuovo sportello ... varesenoi.it Negli anni ’50 volare era un’esperienza molto più vicina a un viaggio in treno di lusso che a un volo moderno. Compagnie come KLM proponevano la “sleeper class”: vere cabine con cuccette sopra e sotto, materassi confortevoli, tende per la privacy e luci facebook