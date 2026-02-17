Achille Lauro lancia una Fondazione per aiutare i giovani in difficoltà | Voglio fare quello che qualcuno ha fatto per me | guidarmi

Achille Lauro ha annunciato la creazione di una nuova fondazione dedicata ai giovani in difficoltà, ispirato dall’esperienza personale e dalla voglia di restituire. La Fondazione Madre mira a offrire supporto diretto ai ragazzi fragili, coinvolgendo anche attività di ascolto e orientamento. Lauro ha spiegato che il suo obiettivo è aiutare chi si trova in situazioni complicate, proprio come qualcuno ha fatto con lui in passato. La decisione arriva a pochi giorni dal suo ritorno al Festival di Sanremo 2026, dove sarà nuovamente presente come co-conduttore.