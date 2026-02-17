Achille Lauro lancia una Fondazione per aiutare i giovani in difficoltà | Voglio fare quello che qualcuno ha fatto per me | guidarmi
Achille Lauro ha annunciato la creazione di una nuova fondazione dedicata ai giovani in difficoltà, ispirato dall’esperienza personale e dalla voglia di restituire. La Fondazione Madre mira a offrire supporto diretto ai ragazzi fragili, coinvolgendo anche attività di ascolto e orientamento. Lauro ha spiegato che il suo obiettivo è aiutare chi si trova in situazioni complicate, proprio come qualcuno ha fatto con lui in passato. La decisione arriva a pochi giorni dal suo ritorno al Festival di Sanremo 2026, dove sarà nuovamente presente come co-conduttore.
A pochi giorni dal Festival di Sanremo 2026 che lo vedrà di nuovo protagonista, questa volta in veste di co-conduttore, Achille Lauro, insieme al socio Andrea Marchiori, lancia la Fondazione Madre a sostegno dei ragazzi fragili. Il primo intervento concreto sarà Casa Ragazzi Madre, una struttura.
Achille Lauro lancia la Fondazione Madre: “Il mio impegno per i ragazzi fragili”Achille Lauro ha annunciato la creazione della Fondazione Madre, un’iniziativa dedicata a supportare i giovani in difficoltà.
