Achille Lauro lancia una Fondazione per aiutare i giovani in difficoltà | Voglio fare quello che qualcuno ha fatto per me | guidarmi

Achille Lauro ha annunciato la creazione di una nuova fondazione dedicata ai giovani in difficoltà, ispirato dall’esperienza personale e dalla voglia di restituire. La Fondazione Madre mira a offrire supporto diretto ai ragazzi fragili, coinvolgendo anche attività di ascolto e orientamento. Lauro ha spiegato che il suo obiettivo è aiutare chi si trova in situazioni complicate, proprio come qualcuno ha fatto con lui in passato. La decisione arriva a pochi giorni dal suo ritorno al Festival di Sanremo 2026, dove sarà nuovamente presente come co-conduttore.

A pochi giorni dal Festival di Sanremo 2026 che lo vedrà di nuovo protagonista, questa volta in veste di co-conduttore, Achille Lauro, insieme al socio Andrea Marchiori, lancia la Fondazione Madre a sostegno dei ragazzi fragili. Il primo intervento concreto sarà Casa Ragazzi Madre, una struttura.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

