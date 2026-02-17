Acer Campania via libera al bilancio | piano per la svolta ' green' e digitale

Acer Campania ha approvato il bilancio 2026-2028, dopo che il Consiglio di Amministrazione ha dato il via libera. La decisione nasce dalla volontà di avviare un piano concreto per rendere più sostenibile e digitale il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che include anche immobili in provincia di Caserta. In dettaglio, il nuovo piano prevede investimenti mirati a migliorare le strutture e integrare tecnologie innovative, con un occhio di riguardo alle esigenze delle famiglie che vivono nelle case gestite dall’ente.

L'Ente approva previsionale 2026-2028. Il presidente Lebro: "Operiamo con rigore, trasparenza e visione strategica" "Il documento - si legge in una nota - rispetta pienamente il pareggio finanziario complessivo e gli equilibri di parte corrente e capitale, garantendo coerenza e attendibilità delle previsioni". Grande soddisfazione è stata espressa dalla governance, che sottolinea come il documento approvato rappresenti "non solo un adempimento tecnico, ma un atto politico e amministrativo di indirizzo chiaro: garantire equilibrio, sostenibilità e continuità agli interventi a favore dei cittadini e dei territori".