Accusato di presunto furto imprenditore reggino assolto per non aver commesso il fatto
Un imprenditore di Reggio Calabria, accusato di aver commesso un furto con strappo, è stato assolto perché non ci sono prove che lo colleghino al reato. Il giudice ha deciso di chiudere il processo, dopo aver valutato le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza che dimostrano la sua innocenza. L’uomo aveva già subito danni alla sua attività a causa dell’accusa ingiusta.
Secondo quanto comunicato dall’avvocato Antonino Quartuccio, che ha seguito la difesa dell’imputato le accuse non hanno trovato riscontri nel processo Un imprenditore di Reggio Calabria è stato assolto dal tribunale penale dall’accusa di furto con strappo al termine di un processo penale. L’uomo, identificato con le iniziali M.P., era difeso dall’avvocato Antonino Quartuccio. Il processo nasceva da una denuncia presentata da un vicino di casa, che sosteneva di essere stato derubato del telefono cellulare. “Secondo l’accusa - riporta la nota dell'avvocato Quartuccio-, l’imprenditore avrebbe preso il dispositivo per cancellare un video che mostrava un camion di grandi dimensioni parcheggiato in modo irregolare, con conseguente ostruzione del passaggio pedonale e carraio”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
