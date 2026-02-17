Accadde oggi | 17 febbraio ha inizio l’epopea di Tangentopoli

Da fremondoweb.com 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 febbraio 1992, Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, fu arrestato con l’accusa di corruzione, dando il via all’inchiesta Mani Pulite. Quel giorno, alle 17:30, le forze dell’ordine entrarono nel suo ufficio e sequestrarono documenti che rivelarono un sistema di tangenti tra politici e imprenditori. Questa azione portò alla scoperta di un vasto giro di corruzione che coinvolgeva molti esponenti di potere. La notizia si diffuse rapidamente, segnando l’inizio di un’indagine che avrebbe cambiato la politica italiana.

Era lunedì, il 17 febbraio 1992, e fu definito addirittura lunedì nero: alle 17:30 circa, con l’arresto di Mario Chiesa, Presidente del Pio Albergo Trivulzio, cominciò l’epopea giudiziaria più famosa d’Italia, conosciuta come Tangentopoli o Mani Pulite (modus dicendi coniato dal film di Francesco Rosi, Le mani sulla città), che portò alla caduta della Prima Repubblica.Chiesa venne arrestato per aver riscosso una mazzetta da quattordici milioni di Lire consegnata dall’imprenditore Luca Magni, operazione organizzata dall’allora sostituto procuratore e simbolo dell’inchiesta Antonio Di Pietro, con la collaborazione del capitano dei Carabinieri, Roberto Zuliani. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

accadde oggi 17 febbraio ha inizio l8217epopea di tangentopoli
© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 17 febbraio, ha inizio l’epopea di Tangentopoli

Accadde oggi: 31 dicembre, comincia l’epopea del Covid 19

Il 31 dicembre segna l’inizio di un evento che avrebbe profondamente cambiato il mondo: la notizia delle prime polmoniti inspiegabili a Wuhan.

Almanacco | Martedì 17 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 17 febbraio, giorno in cui il calendario segna il 48° giorno dell’anno, si ricorda un evento importante: il naufragio della nave Titanic nel 1912, che provocò la morte di oltre 1.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Almanacco | Martedì 17 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Carnevale ad Aboca Museum, Minerva, incontri formativi e culturali: gli eventi di oggi; Paolo Fox, l'oroscopo di martedì 17 febbraio: le previsioni segno per segno; Almanacco | Venerdì 13 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

Almanacco | Martedì 17 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoDurante i VI Giochi olimpici invernali di Oslo Giuliana Minuzzo è la prima italiana a vincere una medaglia (bronzo nella discesa libera) nella storia dei Giochi olimpici invernali: ricorrenze, avvenim ... modenatoday.it

accadde oggi 17 febbraioOggi 17 Febbraio | Oroscopo segno per segno, proverbio e santo del giornoProverbio del giorno: Febbraio umido, buona annata. Il 17 febbraio è il 48º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è indipendente e coraggioso, con una forte tensione verso la libertà di ... vicenzatoday.it