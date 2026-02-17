Accadde oggi | 17 febbraio ha inizio l’epopea di Tangentopoli

Il 17 febbraio 1992, Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, fu arrestato con l’accusa di corruzione, dando il via all’inchiesta Mani Pulite. Quel giorno, alle 17:30, le forze dell’ordine entrarono nel suo ufficio e sequestrarono documenti che rivelarono un sistema di tangenti tra politici e imprenditori. Questa azione portò alla scoperta di un vasto giro di corruzione che coinvolgeva molti esponenti di potere. La notizia si diffuse rapidamente, segnando l’inizio di un’indagine che avrebbe cambiato la politica italiana.

Era lunedì, il 17 febbraio 1992, e fu definito addirittura lunedì nero: alle 17:30 circa, con l’arresto di Mario Chiesa, Presidente del Pio Albergo Trivulzio, cominciò l’epopea giudiziaria più famosa d’Italia, conosciuta come Tangentopoli o Mani Pulite (modus dicendi coniato dal film di Francesco Rosi, Le mani sulla città), che portò alla caduta della Prima Repubblica.Chiesa venne arrestato per aver riscosso una mazzetta da quattordici milioni di Lire consegnata dall’imprenditore Luca Magni, operazione organizzata dall’allora sostituto procuratore e simbolo dell’inchiesta Antonio Di Pietro, con la collaborazione del capitano dei Carabinieri, Roberto Zuliani. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

