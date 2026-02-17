A causa dell’aumento delle vendite di prodotti contraffatti, il Comune di Melegnano ha deciso di intensificare i controlli contro l’abusivismo commerciale. Dopo più di vent’anni di attività contro questa piaga, le forze dell’ordine hanno scoperto numerose bancarelle illegali durante i mercati settimanali. La situazione ha portato anche a sanzioni per gli acquirenti, che si trovano a dover pagare di più per acquisti non regolari. L’assessore alla sicurezza, Cristiano Vailati, ha confermato che l’amministrazione non arretrerà di fronte a queste violazioni.

Oltre vent’anni di lotta all’abusivismo commerciale da parte di Comune e forze dell’ordine. "E non intendiamo abbassare la guardia – annuncia l’assessore alla sicurezza di Melegnano, Cristiano Vailati -. In arrivo multe fino a mille euro per chi acquista prodotti di frodo". Cinquecento capi, tra giubbotti e accessori contraffatti, sequestrati al mercato di Melegnano: è questo il bilancio delle operazioni condotte negli ultimi mesi, tra le bancarelle del giovedì e della domenica, da parte degli agenti della polizia locale. L’ultimo blitz il 15 febbraio. Sono vent’anni che, a Melegnano, si combatte la battaglia contro gli abusivi del mercato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abusivismo commerciale, stangate anche per gli acquirenti

I Carabinieri di Catania hanno rafforzato i controlli nel centro storico e sul Lungomare Ognina per contrastare parcheggiatori abusivi e attività commerciali non autorizzate.

Questa mattina a Brindisi, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 600 chili di prodotti ortofrutticoli e ittici venduti illegalmente.

