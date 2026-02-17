A13 | riprogrammati interventi di manutenzione il calendario delle chiusure temporanee

Per il maltempo, gli interventi di manutenzione sulla A13 Bologna-Padova sono stati spostati. La rete autostradale ha comunicato che le chiusure temporanee previste sono state riprogrammate, causando cambiamenti nel calendario delle operazioni. Un esempio concreto riguarda la chiusura notturna di un tratto, che ora avverrà in una data diversa rispetto a quanto stabilito inizialmente.

Rinviati a causa maltempo, sono stati riprogrammati per questa settimana gli interventi di manutenzione previsti sulla A13 Bologna-Padova