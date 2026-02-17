A10 autostrada riaperta dopo il tir in fiamme

Alle prime luci dell’alba di martedì 17 febbraio 2026, un tir in fiamme ha bloccato l’autostrada A10 tra Aeroporto e Pegli. L’incendio si è verificato intorno alle 5:30, causando la chiusura del tratto in direzione Savona. Dopo ore di interventi delle squadre di emergenza, alle 6 il traffico è stato riaperto. La causa dell’incendio non è ancora nota, ma il veicolo ha provocato ingorghi e disagi ai pendolari.

