A Taranto si indaga sulle liste d’attesa

A Taranto, le autorità stanno indagando sulle liste d’attesa dopo che alcuni operatori del centro di prenotazione sono stati accusati di aver manipolato il sistema. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni di loro avrebbero riservato posti per esami e visite utilizzando metodi non leciti, come prenotazioni fittizie o duplicazioni. Un episodio che ha sollevato dubbi sulla regolarità delle prenotazioni e sulla trasparenza del servizio sanitario locale.

Alcuni operatori del centro di prenotazione sono stati accusati di aver usato uno stratagemma per occupare posti per esami e visite La procura di Taranto sta indagando sulla gestione delle prenotazioni al Centro unico di prenotazione (Cup) dell'azienda sanitaria locale (Asl) dopo la scoperta di alcune procedure sospette, come le cancellazioni di appuntamenti sul sistema informatico del Cup seguite dall'immediata sostituzione con nuovi esami e visite. Queste cancellazioni sarebbero state fatte da remoto e in orari non ordinari, secondo l'accusa per manipolare le liste d'attesa e favorire alcune persone.