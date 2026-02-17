A Roma oltre 2mila persone rischiano frane sotto casa quando piove | Territorio fragile

A Roma, più di 2.000 residenti sono in pericolo di frane sotto casa a causa delle recenti abbondanti piogge, che hanno reso il terreno ancora più instabile. Molti edifici si trovano in zone vulnerabili, dove le strutture sono state costruite senza adeguate precauzioni. Le piogge intense di queste settimane hanno accentuato il rischio di smottamenti e danni alle abitazioni. In alcune aree, i lavori di consolidamento sono ancora in corso, mentre i cittadini si preparano a possibili nuove precipitazioni.