A Padova la mostra olimpica internazionale Comunicare lo sport Dal francobollo all' hashtag

A Padova, la mostra internazionale “Comunicare lo sport. Dal francobollo all’hashtag” celebra le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, portando in città una serie di cimeli e immagini che raccontano come lo sport si sia evoluto nel tempo grazie alla comunicazione. La mostra, aperta al pubblico, offre un viaggio tra memorabilia, dal primo francobollo dedicato alle Olimpiadi fino ai post sui social media condivisi durante gli ultimi giochi. Un modo per avvicinare i visitatori all’atmosfera olimpica e capire come le modalità di comunicazione siano cambiate negli anni.

A Padova è possibile respirare l'aria delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina con la mostra internazionale "Comunicare lo sport. Dal francobollo all'hashtag". Curata dalla dott.ssa Magali Boureux è iscritta nell'agenda culturale della Fondazione Milano-Cortina e aperta fino al 29032026. Allestita presso Palazzo Santo Stefano, sede della Provincia di Padova, la mostra stimola la riflessione attorno alla comunicazione attraverso le olimpiadi moderne.