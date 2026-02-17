Questa mattina, un incendio ha colpito il teatro Sannazaro di Napoli, probabilmente a causa di un corto circuito elettrico. Il rogo ha provocato danni alle poltrone e alle pareti del palcoscenico, costringendo le autorità a evacuare l’edificio e a mettere in sicurezza l’area.

Questa mattina a Napoli, un incendio ha danneggiato il teatro Sannazaro, impianto inaugurato a metà del 1800. Secondo le prime informazioni, pare che la cupola del teatro sia crollata a causa delle fiamme, danneggiando anche gli spalti. Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano, ha fatto una prima stima dei danni: "Il teatro purtroppo è stato completamente compromesso" Era l'alba quando è stato dato l'allarme. Sono ignote al momento le cause dell'incendio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A Napoli c'è stato un incendio al teatro Sannazaro

Un incendio scoppiato al Teatro Sannazaro di Napoli ha costretto i vigili del fuoco a intervenire immediatamente.

Un incendio ha distrutto la cupola del Teatro Sannazaro di Napoli, causando il crollo di una parte della copertura.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.