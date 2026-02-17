A Macfrut 2026 ' The healthy food area' si fa in tre | workshop focus e eventi esperienziali
A Macfrut 2026, l’area dedicata ai cibi sani, chiamata 'The Healthy Food Area', si amplia con tre iniziative diverse. Gli organizzatori hanno pianificato workshop, focus e eventi pratici per coinvolgere direttamente gli operatori del settore. Questa scelta mira a offrire un’esperienza completa sui prodotti salutistici, coinvolgendo i visitatori in attività che vanno dalla formazione alle degustazioni.
Tre proposte in un'unica area, dunque, con espositori, eventi di business, networking, conoscenza e confronto con operatori professionali A Macfrut 2026, The Healthy Food Area si fa in tre. Ovvero triplica la proposta agli operatori per un viaggio a 360 gradi sui prodotti salutistici. Presente in una specifica area della fiera (Padiglione D3), contrassegnata da un colore identificativo (verde), ospita “Healthy Food” con esposizione e degustazione di prodotti healthy e minimamente processati, dalla prima alla quarta e quinta gamma, con un ampio spazio riservato alle tecnologie di trasformazione per la produzione di alimenti vegetali a elevato valore nutrizionale.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Ortofrutta, Macfrut 2026 punta sui piccoli frutti: cresce e si rinnova la 'Berry Area'
Macfrut 2026 si distingue ancora una volta per l’attenzione ai piccoli frutti, con la rinnovata Berry Area che amplia i propri spazi, arricchisce il programma scientifico e rafforza il suo carattere internazionale.
Mancano tre mesi a Macfrut, +28% dell'area espositiva. Il presidente Neri: "Siamo soddisfatti del lavoro"
A tre mesi dall'inizio, Macfrut si avvicina con un aumento del 28% dell’area espositiva, confermando il crescente interesse del settore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Marrone Igp, Consorzio in campo: Protagonisti al Sana Food e Macfrut. Degustazioni a tema e iniziative; Evolio 2026 chiude con oltre 6700 visitatori - EFA News; Arancia Rossa Sicilia. Lollobrigida: Garantisce benessere e redditività alle imprese - EFA News; Beer&Food/2. Assegnati i Cagnoni Award - EFA News.
Sicilia protagonista a Macfrut 2026Nel corso della presentazione della 43esima edizione della fiera, ISMEA ha presentato un’indagine sulle eccellenze ortofrutticole siciliane. Una delegazione Macfrut ha visitato tre importanti aziende ... politicamentecorretto.com
Macfrut 2026 presentato a oltre 40 imprese in ColombiaBigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo ... 9colonne.it