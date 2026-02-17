A Macfrut 2026 ' The healthy food area' si fa in tre | workshop focus e eventi esperienziali

A Macfrut 2026, l’area dedicata ai cibi sani, chiamata 'The Healthy Food Area', si amplia con tre iniziative diverse. Gli organizzatori hanno pianificato workshop, focus e eventi pratici per coinvolgere direttamente gli operatori del settore. Questa scelta mira a offrire un’esperienza completa sui prodotti salutistici, coinvolgendo i visitatori in attività che vanno dalla formazione alle degustazioni.

Tre proposte in un'unica area, dunque, con espositori, eventi di business, networking, conoscenza e confronto con operatori professionali A Macfrut 2026, The Healthy Food Area si fa in tre. Ovvero triplica la proposta agli operatori per un viaggio a 360 gradi sui prodotti salutistici. Presente in una specifica area della fiera (Padiglione D3), contrassegnata da un colore identificativo (verde), ospita "Healthy Food" con esposizione e degustazione di prodotti healthy e minimamente processati, dalla prima alla quarta e quinta gamma, con un ampio spazio riservato alle tecnologie di trasformazione per la produzione di alimenti vegetali a elevato valore nutrizionale.

Macfrut 2026 si distingue ancora una volta per l’attenzione ai piccoli frutti, con la rinnovata Berry Area che amplia i propri spazi, arricchisce il programma scientifico e rafforza il suo carattere internazionale.

A tre mesi dall'inizio, Macfrut si avvicina con un aumento del 28% dell’area espositiva, confermando il crescente interesse del settore.

