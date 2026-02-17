A Lecco la Casa della Carità dà un letto e un futuro a chi non ha niente

A Lecco, la Casa della Carità apre le sue porte per offrire un letto e una speranza a chi vive in difficoltà, dopo aver completato i lavori di ristrutturazione durati tre anni. La struttura, situata nel Centro Paolo VI vicino alla Basilica di San Nicolò, ora ospita spazi più accoglienti e funzionali per aiutare le persone senza casa a trovare un riparo e un sostegno concreto.

Un rifugio notturno con 30 posti letto, quasi 19.000 pasti l'anno e 250 volontari: la struttura della Caritas Ambrosiana, finanziata anche con i fondi dell'8xmille, è ora al centro di un documentario televisivo su Tv2000 Inaugurata nel 2023 dopo tre anni di lavori, la Casa della Carità di Lecco, situata nel Centro Paolo VI accanto alla Basilica di San Nicolò, è molto più di un edificio ristrutturato. È un luogo di relazioni, dove ogni giorno decine di persone in difficoltà trovano accoglienza, ascolto e la possibilità concreta di ripartire. La struttura, promossa e gestita dalla Caritas Ambrosiana con il coinvolgimento operativo delle cooperative sociali Il Grigio e L'Arcobaleno, è stata realizzata anche grazie al contributo dei fondi dell'8xmille destinati alla Chiesa cattolica.🔗 Leggi su Leccotoday.it

