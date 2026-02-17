A Knight of the Seven Kingdoms 1×05 è una fantastico! HBO resuscita un progetto cancellato di Game of Thrones!

HBO ha rilanciato A Knight of the Seven Kingdoms 1×05 dopo aver deciso di recuperare un progetto cancellato di Game of Thrones. La puntata, apprezzata dai fan, ha mostrato come a Westeros si valorizzino ancora le storie che sembravano perse. In questo episodio, i personaggi affrontano nuove sfide e scoprono dettagli inediti sul passato dei Sette Regni.

Il sesto episodio della prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms (conosciuto da noi anche come Il Cavaliere dei Sette Regni ) ha appena dimostrato che a Westeros non si butta via niente, specialmente le buone idee. Mentre HBO continua a espandere l'universo creato da George R.R. Martin con House of the Dragon e futuri progetti come Aegon's Conquest, l'episodio 5, intitolato "In the Name of the Mother", ha riportato in vita lo spirito di uno spinoff che sembrava sepolto per sempre nei bassifondi di Approdo del Re. In breve. L'episodio 5 di A Knight of the Seven Kingdoms include dei flashback ambientati a Fondo delle Pulci ( Flea Bottom ). Con l'episodio 5 di A Knight of the Seven Kingdoms, intitolato "In the Name of the Mother", HBO compie qualcosa di sorprendente: riporta indirettamente in vita uno spinoff cancellato di Game of Thrones.