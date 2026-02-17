A fuoco l’edicola del Porto Canale di Cesenatico | incendio con 3 intossicati Il video choc

Un incendio ha devastato l’edicola “Il Punto” sul Porto Canale di Cesenatico, causando tre persone intossicate e lasciando il negozio in cenere. Le fiamme sono divampate intorno alle 11, probabilmente a causa di un corto circuito, e sono state riprese da un video che mostra il fumo denso salire nel cielo. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, ma il negozio non è stato salvato.

Cesenatico, 17 febbraio 2027 – Un incendio scoppiato nella tarda mattinata ha distrutto il negozio edicola “Il Punto” sul porto canale di Cesenatico. Siamo in Corso Giuseppe Garibaldi, sull’asta di Levante, dove per cause ancora da accertare da parte dei Vigili del fuoco, improvvisamente si sono sprigionate delle fiamme, che hanno alimentato lingue di fuoco e tanto fumo. Siamo nel centro del borgo marinaro, di fronte al Palazzo municipale. Incendio all'edicola del Porto Canale a Cesenatico. Il video choc Residenti e passanti hanno visto il fumo. L’allarme è scattato alle 12.30, quando alcuni residenti e passanti hanno visto del fumo uscire dagli infissi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

