A Foiano studenti spagnoli Uno scambio di culture

Gli studenti spagnoli dell’IES Las Asunción di Elche sono arrivati a Foiano per uno scambio culturale, portando con sé tradizioni e lingue diverse. I giovani sono stati accolti ieri mattina dal sindaco Jacopo Franci e dalla dirigente scolastica Anna Bernardini nella Sala del Consiglio comunale, un momento che ha coinvolto anche alcuni insegnanti e famiglie locali. La visita mira a rafforzare i legami tra le due scuole e a favorire un confronto diretto tra i ragazzi delle diverse nazionalità.

Foiano guarda all'Europa partendo dai giovani e dallo scambio culturale. Nella mattinata di ieri il sindaco Jacopo Franci, insieme alla dirigente scolastica Anna Bernardini, ha accolto nella Sala del Consiglio comunale un gruppo di studenti provenienti dall' IES Las Asunción di Elche, in Spagna, ospiti dell'Istituto Omnicomprensivo "Guido Marcelli" nell'ambito del programma Erasmus+. Accanto ai docenti spagnoli che accompagnano la delegazione, un ruolo fondamentale è svolto dalle famiglie foianesi che hanno scelto di aprire le proprie case ai ragazzi, offrendo un'esperienza di immersione autentica nella quotidianità locale.