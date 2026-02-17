A FarWest un’inchiesta sulle stragi di Capaci e via D’Amelio

Salvo Sottile ha deciso di approfondire le stragi di Capaci e via D’Amelio, perché vuole fare luce sulle cause di quegli attentati che hanno sconvolto l’Italia. Questa sera, martedì 17 febbraio, torna con un nuovo episodio di FarWest, il programma di inchieste di Rai 3. La puntata si concentrerà sui dettagli poco noti e sui testimoni che potrebbero cambiare la versione ufficiale.

Salvo Sottile torna questa sera, martedì 17 febbraio, con un appuntamento di FarWest, il programma di inchieste della prima serata di Rai 3. Anticipazioni del 17 febbraio 2026. In apertura, un'inchiesta sulla stagione delle stragi di Capaci e via D'Amelio, a partire dall'audizione in Commissione parlamentare Antimafia del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca sull'attentato a Paolo Borsellino. Il magistrato ha definito assurda e inconsistente l'ipotesi di una "pista nera" con il coinvolgimento di Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale, mentre ritiene fondamentale indagare sul dossier Mafia-appalti.