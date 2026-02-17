A Fano, la commedia di John Betti, intitolata “Il Vulòn e la Zitella”, ha fatto il suo debutto in teatro, attirando l’attenzione di molti appassionati di letteratura. La rappresentazione si è svolta ieri sera al Teatro della Fortuna, con un pubblico numeroso che ha seguito con entusiasmo la messa in scena. L’autore Giovanni Giombetti, conosciuto anche come John Betti, ha portato in scena un testo scritto con cura, arricchito da dettagli realistici sui personaggi. Raffaella Manna ha interpretato con autenticità il ruolo della zitella, aggiungendo un tocco di verità sulla vita di provincia.

di Andrea Angelini “Il Vulòn e la Zitella“ è l’ultima fatica letteraria di John Betti, al secolo Giovanni Giombetti, e Raffaella Manna. Un’opera, un po’ fumetto un po’ saggio, che racconta in modo ironico e scanzonato la storia del Carnevale di Fano e dei suoi personaggi. Il libro (edito da Ideostampa, 32 pagine, 10 euro) è in vendita al Passaggi Caffè e alla libreria Mondadori di Fano. John Betti questa sua nuova opera racconta tanto di Fano e dei suoi personaggi? "Ne Il Vulòn e la Zitella ho voluto interpretare la nostra maschera a modo mio e legarla a tanti altri aspetti e storie connessi alla città e al Carnevale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Fano un’altra maschera entra nell’Olimpo con “Il Vulòn e la zitella“ di John Betti

