A Fano un’altra maschera entra nell’Olimpo con Il Vulòn e la zitella di John Betti
A Fano, la commedia di John Betti, intitolata “Il Vulòn e la Zitella”, ha fatto il suo debutto in teatro, attirando l’attenzione di molti appassionati di letteratura. La rappresentazione si è svolta ieri sera al Teatro della Fortuna, con un pubblico numeroso che ha seguito con entusiasmo la messa in scena. L’autore Giovanni Giombetti, conosciuto anche come John Betti, ha portato in scena un testo scritto con cura, arricchito da dettagli realistici sui personaggi. Raffaella Manna ha interpretato con autenticità il ruolo della zitella, aggiungendo un tocco di verità sulla vita di provincia.
di Andrea Angelini “Il Vulòn e la Zitella“ è l’ultima fatica letteraria di John Betti, al secolo Giovanni Giombetti, e Raffaella Manna. Un’opera, un po’ fumetto un po’ saggio, che racconta in modo ironico e scanzonato la storia del Carnevale di Fano e dei suoi personaggi. Il libro (edito da Ideostampa, 32 pagine, 10 euro) è in vendita al Passaggi Caffè e alla libreria Mondadori di Fano. John Betti questa sua nuova opera racconta tanto di Fano e dei suoi personaggi? "Ne Il Vulòn e la Zitella ho voluto interpretare la nostra maschera a modo mio e legarla a tanti altri aspetti e storie connessi alla città e al Carnevale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Maestrelli nell’Olimpo del tennis, adesso c’è la sfida con Djokovic. E quel bacio con fidanzata già virale
Il mondo del tennis si prepara a una nuova sfida tra grandi campioni.
John Elkann cala la maschera e ufficializza la vendita de La Stampa, giornalisti sconcertati non fanno uscire il quotidiano
John Elkann ha annunciato ufficialmente la vendita de La Stampa, segnando un cambiamento significativo nel panorama editoriale italiano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Fano, annuncio sulle farmacie Aset. Manocchi: «L’amministrazione valuta di aprirne un’altra»«Altro che vendere – ha detto oggi Manocchi – L’amministrazione sta invece valutando di aprire una nuova farmacia comunale a Carrara di Fano. Capisco il dibattito politico, ma non si può alimentare ... centropagina.it
Fano, Serfilippi e Manocchi ribadiscono la tutela dei servizi locali: «Agiamo per aprire un’altra farmacia ma il Pd ha provato a svendere Aset»FANO Si comincia con le farmacie comunali. «Chi ha detto che sono in vendita?» la premessa fissata dal sindaco Serfilippi, che dei ... msn.com
Luca Giombetti "Il Vulón e la zitella": è questo il titolo del libro scritto da John Betti, che ne ha curato anche le splendide illustrazioni, e da Raffaella Manna, che si è occupata della ricostruzione storica del Carnevale e della traduzione in inglese. Ne abbiamo p - facebook.com facebook
Manca poco ormai Volevo ringraziare @ValeriaParrell2 @viola_ardone @CarloLucarelli6 Giulio Betti per gli "Strilli" @CarloLucarelli6 & @petergomezblog per le prefazioni Simone De Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Jean Cocteau, Albert Camus e John Cheever x.com