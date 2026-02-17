A Chiavari l' ultimo saluto al pittore Luiso Sturla

Luiso Sturla è morto due giorni fa a Chiavari, e questa mattina alle 10 si terranno i suoi funerali nella chiesa di San Giovanni Battista. La sua scomparsa ha lasciato nel quartiere un ricordo vivo delle sue opere e della passione con cui dipingeva. La cerimonia vedrà la partecipazione di amici, familiari e appassionati che vogliono salutarlo per l’ultima volta.

Avranno luogo questa mattina, 17 febbraio 2026, alle ore 10 presso la chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari i funerali del pittore Luiso Sturla, scomparso due giorni fa all'età di 95 anni. Nato a Chiavari nel 1930, studiò al liceo Barabino di Genova. Con altri artisti chiavaresi fondò il gruppo 'I pittori del golfo', e con essi iniziò la sua arte astratta. Nel 1953 aderì al Mac (Movimento Arte Concreta), entrando in contatto con i più importanti pittori astrattisti dell'area milanese. Nel 1960, a New York, ebbe modo di approfondire la conoscenza dell'arte e degli artisti americani.