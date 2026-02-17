A che ora lo sci alpino domani in tv slalom femminile Olimpiadi 2026 | programma e streaming

Il giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, lo slalom femminile di sci alpino si terrà nel tardo pomeriggio, alle 16:00, e sarà trasmesso in diretta su Raisport. La gara si svolgerà sulle piste di Cortina d'Ampezzo, dove le atlete affronteranno due run consecutive per conquistare la medaglia. La gara rappresenta uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione olimpica, con numerosi atleti pronti a sfidarsi sul ghiaccio.

Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si concluderà con lo slalom femminile. L’appuntamento è per domani, mercoledì 18 febbraio, sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo, dove andrà in scena l’ultima gara di questa edizione dei Giochi: prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.30 per incoronare per incoronare la nuova Campionessa Olimpica e festeggiare l’ultimo podio della rassegna a cinque cerchi. L’Italia si affiderà soprattutto a Lara Della Mea, splendida quarta in gigante ad appena cinque centesimi dalla medaglia d’argento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dello slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il giorno prima dello slalom maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la gara di sci alpino è stata annullata a causa di condizioni meteo avverse.

Domani alle 11, le donne dello sci alpino scendono in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

