A che ora il freestyle domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 18 febbraio italiani in gara streaming
Il freestyle domani in tv, a causa della finale dell’aerials, si svolge allo Snow Park di Livigno. Gli italiani in gara si preparano a mostrare le loro acrobazie durante la giornata, che si tiene il 18 febbraio. La gara di sci freestyle si svolge nel pomeriggio e sarà visibile anche in streaming.
Una giornata all'insegna dello spettacolo allo Snow Park di Livigno. Domani, mercoledì 18 febbraio, si svolgerà la finale dell'aerials, specialtà facente parte del programma di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I finalisti saranno decretati dopo le fasi di qualificazione che si svolgeranno martedì 17 febbraio. Ma a prescindere dagli atleti coinvolti, il pubblico presente e i telespettatori rimarranno incantati dalle difficilissime esecuzioni dei protagonisti in quella che è ritenuta probabilmente la disciplina più emozionante di tutto il comparto del freestyle. La decima giornata di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 2, in alternanza con altri spor.
A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 9 febbraio, italiani in gara, streaming
Domani, lunedì 9 febbraio, a Livigno scatterà la gara di freestyle, con gli italiani pronti a sfidarsi per le prime medaglie delle Olimpiadi 2026.
A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 10 febbraio, streaming, italiani in gara
Domani in tv andrà in onda il freestyle di Livigno, dove gli atleti italiani si stanno preparando per le Olimpiadi del 2026.
