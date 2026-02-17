A breve l’assicurazione anche sui veicoli fermi

Angelo Coviello di IGB ha annunciato che presto sarà possibile assicurare anche i veicoli parcheggiati, una novità che cambierà le regole attuali. La legge introdurrà nuove responsabilità per i proprietari e permetterà di scegliere polizze più adatte alle esigenze temporanee o ai veicoli d’epoca. Questa modifica potrebbe facilitare la gestione delle coperture assicurative per chi possiede mezzi usati solo in determinati periodi dell’anno.

Il parere di Angelo Coviello (IGB): "La nuova normativa ridefinirà la responsabilità civile dei proprietari e aprirà a coperture più flessibili per usi stagionali e veicoli storici". ROMA - L'estensione dell'obbligo di assicurazione obbligatoria ai veicoli fermi o inattivi nei box e nelle aree private "segnerà un cambiamento di portata significativa nel quadro normativo italiano della responsabilità civile auto". Lo afferma Angelo Coviello, amministratore delegato di IGB Broker e broker assicurativo di lungo corso, commentando le future novità, frutto del recepimento della Direttiva UE 20212118 da parte del Governo italiano, che – se approvate – imporranno che tutti i veicoli a motore siano coperti da una polizza assicurativa anche quando non circolano, superando la tradizionale distinzione tra rischio dinamico e statico.