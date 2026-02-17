7-zip hacker falsificano sito ufficiale per diffondere trojan e trasformare i pc in nodi botnet

Gli hacker che si spacciano per il sito ufficiale di 7-Zip hanno creato una versione fasulla del sito per distribuire un trojan. Questa truffa mira a convincere gli utenti a scaricare un file infetto, che una volta installato, trasforma il computer in un nodo di una botnet. Un esempio concreto è un utente che ha cliccato sul link truccato e ha installato senza saperlo un malware in grado di controllare il suo dispositivo a distanza.

rischio associato a sito fasullo che replica 7-Zip e diffusione di componenti malevoli, descrivono un meccanismo di?installazione che integra trojan e strumenti di controllo, con l'obiettivo di creare una rete proxy illegale. l'analisi evidenzia le modalità di diffusione, le tecniche di persistenza e le raccomandazioni per la protezione degli utenti, offrendo una panoramica chiara e utile per la sicurezza digitale. minaccia del sito fasullo 7zip e distribuzione del malware. un sito contraffatto che si presenta in modo identico all'originale, 7zip.com, distribuisce un installer che apparentemente installa la versione ufficiale di 7?Zip ma accompagnata da componenti dannose.