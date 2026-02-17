5 Cerchi | 5 curiosità su Federico Pellegrino

Federico Pellegrino ha portato l’Italia sul podio della staffetta olimpica perché ha saputo combinare resistenza e velocità. Fin dai primi anni, ha capito che nel biathlon bisogna mantenere un ritmo costante e non solo spingere al massimo. Durante le competizioni, spesso si concentra sulla strategia, scegliendo quando accelerare o risparmiare energie. La sua esperienza gli permette di affrontare con calma anche le situazioni più complicate, come le salite ripide o le partenze intense.

L’Italia è tornata sul podio della staffetta olimpica anche grazie a lui. Ha imparato presto che nello sci di fondo non vince solo chi va più forte, ma chi sa resistere più a lungo. Tra silenzi, fatica e scatti improvvisi, Federico Pellegrino ha costruito una carriera fatta di pazienza e lampi di velocità Ecco 5 curiosità su Federico Pellegrino, il fondista che coglie sempre l’attimo. 1. Federico Pellegrino ha iniziato a sciare a soli due anni, seguendo le orme del padre, ex fondista. La neve è entrata nella sua vita prima ancora delle parole, diventando presto un linguaggio naturale. Un’eredità familiare che si è trasformata, con il tempo, in una professione vissuta ai massimi livelli.🔗 Leggi su Sportface.it 5 Cerchi: 5 curiosità su Federico PellegriniFederico Pellegrini ha portato l’Italia sul podio della staffetta olimpica, dimostrando che la resistenza conta quanto la velocità. 5 Cerchi, 5 curiosità su Amos MosanerAmos Mosaner si è messo in mostra come uno dei protagonisti più sorprendenti nel mondo dello sport. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi a Milano, tutti pazzi per la pasta a 5 cerchi del Villaggio olimpico: i post degli atleti virali sui social; La pasta con i 5 cerchi olimpici di Cracco conquista gli atleti e diventa virale; Malagò: Qualcuno ha sottovalutato i valori dei 5 cerchi che oggi splendono; Forse i 5 cerchi olimpici non rappresentano i cinque continenti: qual è il vero significato. 5 Cerchi: 5 curiosità su Federico PellegriniL’Italia è tornata sul podio della staffetta olimpica anche grazie a lui. Ha imparato presto che nello sci di fondo non vince solo chi va più forte, ma chi sa r ... sportface.it 5 Cerchi, 5 curiosità su Lucia DalmassoNata sulle Dolomiti, Lucia ha la neve nel sangue. Da giovane promessa dello sci alpino, a seguito di un brutto infortunio ha saputo rialzarsi, diventando una ca ... sportface.it “Che domenica bestiale”. La puntata odierna di Salotto Bianco sarà incentrata sulle leggendarie imprese realizzate dai fuoriclasse azzurri nei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Fari puntati su Federica BRIGNONE, Lisa VITTOZZI, Federico PELLEGRINO, Mich facebook Federico Pellegrino si racconta ai microfoni della Tgr Trento dopo il magnifico bronzo conquistato nella staffetta di sci di fondo con Davide Graz, Elia Barp e Martino Carollo in Valle di Fiemme. #OlimpiadiMilanoCortina x.com