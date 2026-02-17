5 Cerchi | 5 curiosità su Federico Pellegrino

Da sportface.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Pellegrino ha portato l’Italia sul podio della staffetta olimpica perché ha saputo combinare resistenza e velocità. Fin dai primi anni, ha capito che nel biathlon bisogna mantenere un ritmo costante e non solo spingere al massimo. Durante le competizioni, spesso si concentra sulla strategia, scegliendo quando accelerare o risparmiare energie. La sua esperienza gli permette di affrontare con calma anche le situazioni più complicate, come le salite ripide o le partenze intense.

L’Italia è tornata sul podio della staffetta olimpica anche grazie a lui. Ha imparato presto che nello sci di fondo non vince solo chi va più forte, ma chi sa resistere più a lungo. Tra silenzi, fatica e scatti improvvisi, Federico Pellegrino ha costruito una carriera fatta di pazienza e lampi di velocità Ecco 5 curiosità su Federico Pellegrino, il fondista che coglie sempre l’attimo. 1. Federico Pellegrino ha iniziato a sciare a soli due anni, seguendo le orme del padre, ex fondista. La neve è entrata nella sua vita prima ancora delle parole, diventando presto un linguaggio naturale. Un’eredità familiare che si è trasformata, con il tempo, in una professione vissuta ai massimi livelli.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

5 Cerchi: 5 curiosità su Federico PellegriniFederico Pellegrini ha portato l’Italia sul podio della staffetta olimpica, dimostrando che la resistenza conta quanto la velocità.

5 Cerchi, 5 curiosità su Amos MosanerAmos Mosaner si è messo in mostra come uno dei protagonisti più sorprendenti nel mondo dello sport.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Olimpiadi a Milano, tutti pazzi per la pasta a 5 cerchi del Villaggio olimpico: i post degli atleti virali sui social; La pasta con i 5 cerchi olimpici di Cracco conquista gli atleti e diventa virale; Malagò: Qualcuno ha sottovalutato i valori dei 5 cerchi che oggi splendono; Forse i 5 cerchi olimpici non rappresentano i cinque continenti: qual è il vero significato.

5 Cerchi: 5 curiosità su Federico PellegriniL’Italia è tornata sul podio della staffetta olimpica anche grazie a lui. Ha imparato presto che nello sci di fondo non vince solo chi va più forte, ma chi sa r ... sportface.it

5 cerchi 5 curiosità5 Cerchi, 5 curiosità su Lucia DalmassoNata sulle Dolomiti, Lucia ha la neve nel sangue. Da giovane promessa dello sci alpino, a seguito di un brutto infortunio ha saputo rialzarsi, diventando una ca ... sportface.it