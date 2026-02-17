17 02 – Bimbo con un cuore bruciato resta in lista trapianti – Navalny 15 Paesi | Mosca responsabile della morte – Il furturo di Brignone

Un bambino con un cuore danneggiato da ustioni gravi continua ad aspettare un trapianto, nonostante sia stato già sottoposto a un intervento. La famiglia spera ancora in un intervento di donazione, ma l’avvocato del piccolo denuncia ritardi nelle comunicazioni da parte dell’ospedale. Un medico ha spiegato che potrebbero cercare un secondo parere presso un’altra struttura, poiché le informazioni fornite finora sono state poche e in ritardo.

Bimbo trapiantato con un cuore bruciato: “Resta in lista”. L’avvocato: “Chiederemo comunque un terzo parere, dall’ospedale spesso informazioni tardive”. A due anni dalla morte di Alexei Navalny il Cremlino respinge le accuse di aver avvelenato l’oppositore mentre 15 Paesi, fra cui Germania e Regno Unito, indicano Mosca come unica responsabile. A poche ore dall’oro nel gigante Federica Brignone è divisa tra la voglia di viaggiare e il desiderio di concludere la stagione: “Ma non voglio che la mia vita cambi”. Questo articolo 1702 – Bimbo con un cuore bruciato resta in lista trapianti – Navalny, 15 Paesi: “Mosca responsabile della morte” – Il furturo di Brignone proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 17/02 – Bimbo con un cuore bruciato resta in lista trapianti – Navalny, 15 Paesi: “Mosca responsabile della morte” – Il furturo di Brignone Bimbo con il cuore bruciato: “Resta in lista trapianti, mercoledì consulto nazionale” Un bambino di due anni e mezzo, rimasto con il cuore gravemente danneggiato dopo un trapianto fallito, resta in lista di attesa per un nuovo intervento. Cuore «bruciato», il bimbo di Napoli primo nella lista dei trapianti in Italia e all'estero Il bambino di Napoli, che ha ricevuto un cuore danneggiato, si trova ora in prima posizione nella lista di attesa per un trapianto, a causa del fallimento del primo intervento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pordenone: 16 e 17 febbraio, carnevale al museo con i bambini; Eventi per famiglie con bambini a Roma: weekend 14 e 15 febbraio 2026 (+ Martedì Grasso 17 febbraio); Carnevale con Galileo, a Palazzo del Bo appuntamento per i bambini il 17 febbraio 2026; Cosa fare dal 13 al 17 febbraio 2026 in Abruzzo eventi per bambini e adulti. Bimbo 4 mesi con lesioni a testa, reagisce a sollecitazioniE' ricoverato con la prognosi riservata nel reparto di Pediatria dell'ospedale San Marco di Catania il bimbo di 4 mesi di Floridia con lesioni al capo che ieri sera è entrato in codice rosso nel ... ansa.it Sei giorni dopo il trapianto del cuore "bruciato" al bimbo di 2 anni, il medico cardiologo Giuseppe Limongelli, responsabile del “Follow-up del post-trapianto” all'ospedale Monaldi di Napoli, afferente all'Ospedale dei Colli, si è autosospeso dall’incarico - facebook.com facebook Il bimbo col cuore “bruciato” resta nella lista trapianti. Primi interrogatori dei medici in Procura x.com