Zucchi | Non farò mai più una giuria

Zucchi ha annunciato di non voler più far parte di una giuria dopo aver vissuto un’esperienza negativa, spiegando che si tratta di una decisione definitiva. Ha aggiunto di essere molto sereno e di credere che nel dibattimento si chiarirà come lui e gli altri abbiano agito con attenzione e criterio. La sua scelta arriva dopo aver affrontato una situazione che ha suscitato molte polemiche e che ha coinvolto anche altri membri del settore.

13.25 "Sono molto tranquillo, credo che nel dibattimento si dimostrerà che abbiamo agito con rigore". Così l'architetto Zucchi, dopo che il Gup di Milano ha disposto il rinvio a giudizio per lui e altri cinque indagati accusati di turbativa d'asta e false dichiarazioni per il caso del concorso per la realizzazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura a Milano. "Sono trent'anni -ha aggiunto- che faccio parte di giurie e sono sempre stato rigoroso. Non farò mai più una giuria in vita mia".

