Zootecnia di montagna | dalla Regione 90mila euro per Casargo

La Regione Lombardia ha deciso di destinare 90 mila euro a Casargo per sostenere l’allevamento in montagna. La somma arriva dopo la richiesta di un’associazione locale, che voleva migliorare le stalle e le strutture per gli animali. Da tempo, le comunità delle zone alpine cercano risorse per rinnovare gli impianti e garantire un lavoro più sicuro. La delibera riguarda interventi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti e attrezzature per gli allevamenti.

Regione Lombardia conferma il proprio impegno a sostegno delle comunità montane del Lecchese. Con la delibera relativa alle "Misure di sostegno per interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, recupero e manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature per allevamenti zootecnici in aree montane – Anno 2025", la Giunta regionale ha stanziato 909.687,69 euro per l'annualità 2026, consentendo di finanziare ulteriori progetti già valutati positivamente ma rimasti esclusi in precedenza per carenza di risorse. Tra i beneficiari figura anche il Comune di Casargo, al quale è stato riconosciuto un contributo ammissibile pari a 88.