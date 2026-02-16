Zoe Trinchero l'avvocato della famiglia | Rifiutò Manna questo potrebbe portare all’accusa di femminicidio

Zoe Trinchero, la giovane di 17 anni uccisa nell’Astigiano, è stata colpita dopo aver rifiutato le avances di Alex Manna, secondo l'avvocato della famiglia. La decisione di respingere Manna potrebbe far scattare l’accusa di femminicidio, poiché il rifiuto è considerato un elemento chiave in questa tipologia di reato. La procura sta valutando se aggiornare le accuse contro il 20enne sulla base di questa nuova interpretazione.

Secondo l'avvocato della famiglia di Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni da Alex Manna nell'Astigiano, "il rifiuto è uno degli elementi costitutivi" del femminicidio e per questo l'ipotesi di reato nei confronti del 20enne potrebbe cambiare. I legali del giovane annunciano: "Chiederemo perizia psichiatrica".