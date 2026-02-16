Zoc**la ti auguro stupri e violenze la senatrice Barbara Floridia vittima dell' odio social

La senatrice Barbara Floridia di Messina ha ricevuto insulti violenti sui social, tra cui minacce di stupri e violenze. Le parole offensive sono arrivate dopo un suo intervento pubblico e hanno suscitato sdegno tra gli utenti. La politica ha deciso di denunciare pubblicamente il suo caso, chiedendo maggiore attenzione contro l’odio online.

L'esponente dei 5 Stelle pubblica alcuni commenti ricevuti dopo la pubblicazione di un video. "Terribile leggere cose del genere" Inviti a praticare sesso orale, stupri e violenza augurati. Questo, in sintesi, il succo dei commenti ricevuti dalla senatrice messinese Barbara Floridia. Teatro di odio gratuità e senso di impunità sono ancora una volta i social, dove evidentemente c'è tanta gente che pensa che sia tutto permesso e lecito. A denunciare l'accaduto è la stessa esponente dei 5 Stelle che ha perfino pubblicato alcuni di questi commenti che tirano in ballo anche altre donne ed esponenti di centrosinistra. Leggi l'intervista della nostra Barbara Floridia a La Stampa. Ecco il testo integrale Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 stelle e presidente della commissione di Vigilanza sulla Rai, ha ricevuto risposta dall'amministratore delegato Giampaolo Ro