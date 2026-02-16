Zelensky | Sanzioni contro cittadini russi che lavorano per la guerra e usano anche lo sport – Il video

Il presidente Zelensky ha annunciato che l'Ucraina sta mettendo a punto nuove sanzioni contro cittadini russi coinvolti nel sostegno alla guerra, anche attraverso lo sport. La decisione nasce dalla preoccupazione per le attività di alcuni atleti e funzionari che, secondo Kiev, promuovono la propaganda militare. Tra le misure previste ci sono restrizioni sui trasferimenti finanziari e il divieto di partecipare a eventi sportivi internazionali. Zelensky ha sottolineato come queste azioni mirino a bloccare ogni forma di supporto alla guerra proveniente dalla Russia.

(Agenzia Vista) Kiev, 16 febbraio 2026 "Stiamo preparando un nuovo pacchetto di sanzioni contro cittadini russi che lavorano per la guerra e mettono lo sport al servizio del conflitto. I documenti sono già pronti. Questo pacchetto di sanzioni ucraino deve essere un segnale per il resto del mondo, un segnale che non si può semplicemente chiudere gli occhi davanti al sostegno all'aggressione, mentre agli ucraini viene persino vietato di ricordare le vittime dell'aggressione russa. Questo è senza dubbio un arretramento globale rispetto alla giustizia. Noi ristabilirermo la giustizia. Il decreto sulle sanzioni arriverà a breve" così il Presidente dell'Ucraina Zelensky in un video sui suoi social.