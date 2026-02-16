Zazzaroni su Inter Juve | Non possiamo arrenderci a un protocollo sbagliato Ritornare al passato? La risposta è una sola
Giovanni Zazzaroni ha criticato la decisione di eliminare il VAR, sostenendo che non bisogna accontentarsi di un protocollo che giudica sbagliato. La sua opinione si basa sulla convinzione che tornare alle vecchie regole non sia una soluzione, anche dopo le recenti partite tra Inter e Juventus. Zazzaroni ha ricordato come le decisioni arbitrali influenzino il risultato finale e ha sottolineato l’importanza di mantenere strumenti tecnologici affidabili nel calcio.
Zazzaroni sul ‘Corriere dello Sport’ è ritornato su Inter Juve esprimendo anche il suo pensiero sull’eliminazione del Var in futuro. La sua analisi. Sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni propone la sua visione delle cose dopo i fatti di sabato sera in Inter-Juventus. Secondo lui, il calcio è finito in una trappola psicologica da cui non si esce. L’errore di San Siro è solo la punta dell’iceberg di un sistema che ha perso la bussola. Il problema è alla radice: « Da quando c’è il Var pretendiamo che l’arbitro veda anche quello che a occhio nudo non si può vedere ». Questa forma di condizionamento trasforma il direttore di gara, lo spinge spesso a sentirsi « Hawkeye, Occhio di Falco, e a commettere errori clamorosi ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
