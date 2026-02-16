YouClip gli accessori modulari che rendono versatili gli interni di Sandero
Dacia ha presentato YouClip, il sistema di accessori modulari che permette di personalizzare gli interni di Sandero, perché ridurre il peso dell’auto aiuta a risparmiare carburante. Questo sistema, semplice da usare, consente di fissare facilmente vari componenti in punti strategici dell’abitacolo. La scelta mira a eliminare tutto ciò che non serve, mantenendo il veicolo leggero e funzionale.
Accessori in stile Dacia. Fedele alla propria filosofia del “value for money” e ispirata dalla necessità di evitare tutto ciò che non è strettamente necessario e che aumenta inutilmente il peso dell’auto, il costruttore rumeno del gruppo Renault ha lanciato la gamma YouClip, l’ingegnoso e esclusivo sistema che consente di fissare in modo pratico e sicuro diversi elementi in punti chiave dell’abitacolo. Si tratta di una soluzione intelligente che ottimizza gli interni, “offrendo un tocco moderno e funzionale”: è basato su un meccanismo di fissaggio (il numero di punti dipende dal modello: tre sono di serie, altri a richiesta, come quelli che si possono inserire sui poggiatesta) che permette di “agganciare accessori progettati per essere posizionati in punti strategici dell’abitacolo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
DACIA presenta i nuovi interni delle nuove Sandero e Sandero Stepway MY26
Dacia presenta i nuovi interni delle Sandero e Sandero Stepway MY26, caratterizzati da materiali più resistenti, un’ergonomia migliorata e una connettività più evoluta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
