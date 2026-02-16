Dacia ha presentato YouClip, il sistema di accessori modulari che permette di personalizzare gli interni di Sandero, perché ridurre il peso dell’auto aiuta a risparmiare carburante. Questo sistema, semplice da usare, consente di fissare facilmente vari componenti in punti strategici dell’abitacolo. La scelta mira a eliminare tutto ciò che non serve, mantenendo il veicolo leggero e funzionale.

Accessori in stile Dacia. Fedele alla propria filosofia del “value for money” e ispirata dalla necessità di evitare tutto ciò che non è strettamente necessario e che aumenta inutilmente il peso dell’auto, il costruttore rumeno del gruppo Renault ha lanciato la gamma YouClip, l’ingegnoso e esclusivo sistema che consente di fissare in modo pratico e sicuro diversi elementi in punti chiave dell’abitacolo. Si tratta di una soluzione intelligente che ottimizza gli interni, “offrendo un tocco moderno e funzionale”: è basato su un meccanismo di fissaggio (il numero di punti dipende dal modello: tre sono di serie, altri a richiesta, come quelli che si possono inserire sui poggiatesta) che permette di “agganciare accessori progettati per essere posizionati in punti strategici dell’abitacolo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - YouClip, gli accessori modulari che rendono versatili gli interni di Sandero

Dacia presenta i nuovi interni delle Sandero e Sandero Stepway MY26, caratterizzati da materiali più resistenti, un’ergonomia migliorata e una connettività più evoluta.

