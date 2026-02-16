Ye non può più considerarsi un concerto esclusivo. La conferma arriva dopo che gli organizzatori hanno annunciato che l’evento del 18 luglio a Reggio Emilia non sarà più un appuntamento riservato solo ai clienti europei, come avevano inizialmente comunicato. Chi ha comprato i biglietti a dicembre riceve ora un’offerta di rimborso parziale, mentre i fan si lamentano sui social, chiedendo una restituzione completa dei soldi spesi.

E siccome il concerto di Ye Kenye West del 18 luglio, a RCF Arena di Reggio Emilia, non è un’esclusiva europea – come anticipato al lancio dell’evento dagli organizzatori – adesso a chi aveva già acquistato i biglietti lo scorso dicembre viene proposto un parziale rimborso. La notizia era stata svelata proprio dal Carlino mercoledì scorso, alla vigilia della conferenza stampa della presentazione ufficiale di Hellwatt Festival, nella Sala Rossa del palazzo municipale. Scoppia dunque un rivolta sui social e nei gruppi dei fan. E la scorsa notte appare sui social una comunicazione: "Ci scusiamo. Purtroppo abbiamo dovuto abbassare i prezzi dei biglietti a seguito dell’inaspettato annuncio di ulteriori date europee da parte di Ye, che ha modificato il valore di mercato dell’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ye non è più un’esclusiva. E i fan: "Ora rimborsateci"

Ye, l’ex Kanye West, si apre in un’intervista esclusiva a Vanity Fair e chiede scusa.

Jeff Jarrett critica la recente direzione aziendale della WWE, sottolineando come l'attenzione di Wall Street sembri aver preso il sopravvento sui fan.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.